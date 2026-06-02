Экономист дала совет, как выгодно покупать доллары летом

Эксперт предупредила о рисках при покупке валюты одним платежом. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары летом 2026 года, чтобы не потерять на колебаниях курса. Экономист и инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова рассказала, что лучше не пытаться угадать «идеальный» момент, а распределять покупки по времени и сумме. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Если человеку валюта нужна под конкретную цель – поездка, обучение, лечение, покупка недвижимости, оплата зарубежных расходов, – я бы не ждала «идеального дна». В таких ситуациях разумнее покупать доллары частями уже сейчас», – отметила Кузнецова.

По словам эксперта, такой подход помогает снизить риск купить всю сумму по невыгодному курсу и уменьшает эмоциональные решения. Она посоветовала разделить покупку на несколько частей. Часть можно приобрести в июне, затем в июле и августе, либо при заметных снижениях курса.

Кузнецова также отметила, что сейчас рубль выглядит достаточно крепким благодаря высокой ключевой ставке, снижению импорта и продажам валютной выручки экспортерами. При этом экономист считает диапазон 70-72 рубля за доллар привлекательным для постепенных покупок, а возможные колебания летом могут создавать дополнительные точки для выгодного входа.

Ранее экономист Илья Федоров отметил, при каком условии курс доллара в России может снизиться до 50 рублей.