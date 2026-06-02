Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 10 авиабомб и 381 беспилотник ВСУ за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшие сутки были успешно сбиты десять управляемых авиабомб, а также 381 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в период с понедельника по вторник. То есть, с 2 по 3 июня. Тогда украинские боевики в очередной раз попытались атаковать регионы РФ, но потерпели неудачу. Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили десять управляемых авиабомб, а также 381 БПЛА самолетного типа.

Напомним, 1 июня силы ПВО также отражали атаку беспилотников ВСУ. Тогда над территорией страны были сбиты 72 дрона. Цели поражались в том числе над Черным морем.