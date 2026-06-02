Мизулина призвала МВД проверить интервью Собчак с Синяком на пропаганду ЛГБТ* Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить недавнее интервью Ксении Собчак и блогера Игоря Синяка. Поводом для проверки стала возможная пропаганда ЛГБТ*. Об она написала в Telegram-канале.

Поводом для обращения стала просьба одного из подписчиков, который попросил принять меры в отношении Ксении Собчак после выхода резонансного видео. В ответ на это глава Лиги безопасного интернета заявила, что они уже направили запрос в ведомство. Она уточнила, что стражи порядка должны провести проверку на предмет распространения запрещенной информации.

Кроме того, Екатерина Мизулина жестко раскритиковала саму идею выпуска этого ролика. Она назвала беседу журналистки с блогером очередной провокацией, направленной на общество. По ее мнению, Собчак специально выбрала для публикации День защиты детей, чтобы привлечь максимум внимания к скандальному материалу.

Стоит отметить, что не только сам факт интервью, но и его содержание, вызвало удивление у зрителей. В ходе беседы Ксения Собчак рассказала о любимом типаже мужчин, который не очень совпадает с её мужем.

* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ