Россельхознадзор с 3 июня ограничит ввоз ряда продуктов из Армении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор заявил, что с 3 июня ограничит ввоз некоторых продуктов из Армении. Речь идет о семечковых культурах, баклажанах, картофеле и сухофруктах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор с 3 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении», — говорится в сообщении ведомства. Более того, надзорный орган запретил транзит этих продуктов в страны ЕАЭС.

Нужно отметить, что это не первая волна запретов касательно продуктов, ввозимых из Армении. В конце мая 2026 года уже была похожая ситуация, когда из Еревана перестали принимать томаты, клубнику и другие продукты для продажи в России. Кроме того, под запрет попали свежие огурцы и перцы. Ведомство ограничило поставки из Армении из-за участившихся нарушений фитосанитарных норм.