Иностранцам для получения гражданства РФ понадобится справка о судимости Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ. Теперь иностранцы и лица без гражданства при подаче заявления обязаны предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости.

Данный документ должен быть выдан компетентным органом страны заявителя не ранее чем за три месяца до подачи. При этом уточняется, что до 1 января 2028 года требование не распространяется на граждан Украины, а также на лиц без гражданства, которые постоянно жили на территории этого государства и затем выехали в Россию, в том числе через третьи страны.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении международной недели «Народы России» для укрепления единства многонационального народа и развития гуманитарного сотрудничества. Согласно документу, координацией подготовки и проведения мероприятия займется Совет безопасности РФ.