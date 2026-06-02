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НовостиОбщество2 июня 2026 12:13

Компания «Лента» решила приобрести сеть гипермаркетов «О'Кей»

«Лента» приобрела сеть «О’КЕЙ» без денежной составляющей
Людмила МИТРОХИНА
Компания «Лента» решила приобрести сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»

Компания «Лента» решила приобрести сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ритейлер «Лента» купил сеть гипермаркетов «О'Кей». Об этом сообщается на сайте компании.

Компания «Лента» объявила о покупке 100% доли ретейла «О'КЕЙ». Причем покупатель стал владельцем сети супермаркетов без денежной составляющей, взяв на себя долговые обязательства «О'Кей». ФАС России одобрила сделку по приобретению 75 гипермаркетов и четырех арендованных распределительных центров в шести округах: Северо-Западном (25 магазинов), Центральном (17), Южном (13), Сибирском (7), Приволжском (7) и Уральском (6). Отмечается в сообщении на сайте «Ленты».

В ноябре прошлого года Андрей Кришнев стал генеральным директором сети гипермаркетов «О'кей», сменив Константина Арабидиса, который покинул компанию 24 ноября.

Ранее KP.RU рассказал, почему по всей России начали закрываться гипермаркеты. Дело в том, что торговые площадки вытесняют маркетплейсы. Причем отделы с продажей одежды и обуви страдают больше всего.