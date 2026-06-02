Компания «Лента» решила приобрести сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ритейлер «Лента» купил сеть гипермаркетов «О'Кей». Об этом сообщается на сайте компании.

Компания «Лента» объявила о покупке 100% доли ретейла «О'КЕЙ». Причем покупатель стал владельцем сети супермаркетов без денежной составляющей, взяв на себя долговые обязательства «О'Кей». ФАС России одобрила сделку по приобретению 75 гипермаркетов и четырех арендованных распределительных центров в шести округах: Северо-Западном (25 магазинов), Центральном (17), Южном (13), Сибирском (7), Приволжском (7) и Уральском (6). Отмечается в сообщении на сайте «Ленты».

В ноябре прошлого года Андрей Кришнев стал генеральным директором сети гипермаркетов «О'кей», сменив Константина Арабидиса, который покинул компанию 24 ноября.

Ранее KP.RU рассказал, почему по всей России начали закрываться гипермаркеты. Дело в том, что торговые площадки вытесняют маркетплейсы. Причем отделы с продажей одежды и обуви страдают больше всего.