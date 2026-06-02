Лантратова: Представители МККК посетили место трагедии в колледже Старобельска Фото: Константин КНЯЗЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили место трагедии в колледже Старобельска в ЛНР. Об этом в эфире ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен уточнила, что поговорила по телефону с уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой, которая рассказала о визите МККК в Старобельск.

"Сегодня на место преступления в Старобельск приехали представители Международного Комитета Красного Креста. И действительно сегодня уполномоченный им показывала результаты трагедии", - сказала Лантратова.

По ее словам, сотрудники МККК были в больнице, пообщались с родителями и увидели все результаты этой страшной трагедии. Они убедились, что на месте теракта нет никакой военной базы, там лишь личные вещи детей, учащихся колледжа.

Как писал сайт KP.RU, 26 мая представители иностранных СМИ, которые побывали на месте трагедии в колледже Старобельска в ЛНР, увидели там лишь детские вещи и игрушки. Лантратова отметила, что Украина лжет и лицемерно говорит, что боевики ВСУ просто стреляли в военную базу. По словам омбудсмена, самым страшным стало понимание того, что украинские националисты били дронами по колледжу с регулярностью в 10-15 минут. Дети бежали, и в них снова стреляли, подчеркнула она.