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НовостиВ мире2 июня 2026 12:19

Четыре человека пострадали при нападении медведя в Японии

Пострадавшие при нападении медведя в Японии госпитализированы
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Четыре человека пострадали при нападении медведя в Японии

Четыре человека пострадали при нападении медведя в Японии

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Японии четыре человека пострадали при нападении медведя в городе Фукусима. Все они доставлены в больницу и находятся в сознании. Об этом сообщает Xinhua.

Инцидент произошел утром 2 июня на северо-востоке страны. Около 6:30 по местному времени в экстренные службы поступил вызов от металлургической компании. Там сообщили, что медведь напал на двух сотрудников.

Пострадали мужчины в возрасте около 20 и 60 лет. После этого хищник убежал в соседний жилой район. Там медведь напал еще на двух человек. Одной из пострадавших стала женщина старше 80 лет, которая находилась у дома. Еще одним раненым оказался мужчина в возрасте около 60 лет в другом офисном здании.

По данным полиции, медведя в этом районе замечали еще на прошлой неделе. Сейчас считается, что животное все еще может находиться поблизости. Правоохранители рассматривают возможность объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы разрешить отстрел хищника.

Немногим ранее в Томской области медведь напал на 52-летнего охотника. Трагедия произошла 27 мая в лесном массиве Тегульдетского района. Мужчина погиб на месте. После этого следователи начали проверку обстоятельств случившегося.