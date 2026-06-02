Музыкальные вкусы как зеркало характера: что говорят ваши любимые жанры

Эксперт Крашкина: Предпочтения в музыке могут рассказать о характере человека Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальные предпочтения могут рассказать о характере человека. Как РИАМО заявил врач-психотерапевт Ирина Крашкина, жанры, которые выбирает человек, часто связаны с определенными чертами личности. Однако это далеко не строгая диагностика, а скорее мягкие тенденции.

К примеру, слушатели рока производят впечатление беспечных людей, но на деле многие из них склонны к анализу и глубокому погружению в любимые темы. Слушатели хип-хопа и рэпа ценят прямоту и силу. Поклонники поп-музыки оптимистичны и общительны, а большинство из них и вовсе много работает и воспринимает музыку как заслуженный отдых.

«Заглядывая в чужие наушники, мы видим не готовый диагноз, а приглашение к более глубокому разговору - и, возможно, к новому общему плейлисту», - подчеркнула Крашкина.

По мнению эксперта, любимый жанр - это лишь один из штрихов к портрету человека, а не готовый психологический вердикт.

Как KP.RU писал ранее, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал убрать откровенную безвкусицу из школьных вальсов, но не запрещать классическую зарубежную музыку.