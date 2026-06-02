На Кубани эвакуированы жители СНТ «Йодник» из-за разлива реки, введен режим ЧС

Перелив воды из русла реки произошел в Крымском районе Кубани, жители СНТ эвакуированы. Фото: vk.com/opershtab23

Перелив воды из русла реки произошел в Крымском районе Кубани, жители СНТ эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района из-за перелива воды из русла реки Кубань.

"В превентивных целях эвакуированы жители из СНТ «Йодник» в х. Западном и ст. Троицкой. В ПВР находится 19 человек", - говорится в сообщении оперштаба.

Крмое того, в Славянском районе укрепляют дамбы из-за подъема воды в реке Кубань. А из-за перелива дамбы в Соболевском из ближайшего СНТ «Нефтяник» эвакуировали 14 человек. На данный момент образовавшийся проран заделывают специалисты.

Ранее сайт KP.RU писал, что в чеченском селе Агишты эвакуировали 20 семей из-за риска затопления. Власти работают над уточнением количества подтопленных домовладений.