ВС РФ ударом возмездия поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье Фото: REUTERS.

Российские войска ночью ударом возмездия за теракты против мирного населения поразили цеха авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич" в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В Запорожье нанесено поражение цехам ...авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что также было нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко.

Как писал сайт KP.RU, 2 июня небо над Киевом затянуло черным густым дымом после ночных ударов российской армии. По данным украинского издания ТСН, смог распространился над городом из-за вспыхнувших в результате атак пожаров. После этого в соцсетях появились множество видео с возгораниями в различных частях украинской столицы. В нескольких районах Киева отключилось электричество. Уточнялось, что всего в городе прогремело не менее восьми взрывов.