Журналистка Оуэнс сообщила о наличии доказательств, что Брижит Макрон - мужчина

Оуэнс утверждает, что Брижит Макрон была в прошлом преподавателем президента Франции Фото: REUTERS.

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что располагает доказательствами относительно мужского пола* первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По словам Оуэнс, она лично изучила этот вопрос. Причем довольно тщательно и долго. Журналистка утверждает, что Брижит в прошлом была школьным учителем Эмманюэля Макрона.

«Расследование уже завершено: не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон - мужчина. Не в моем стиле распространять глупые теории заговора», - заявила она.

Оуэнс также прокомментировала судебный иск со стороны Брижит Макрон. Как она уточнила, иск касается вовсе не утверждений о поле первой леди. Брижит обратилась в суд из-за заявлений журналистки о якобы похищенных документах родственника.

«Она подала на меня в суд за то, что я сказала, что она украла документы своей сестры или своего брата. Она утверждает, что я назвала ее воровкой, но не мужчиной*. Это полное сумасшествие», - подчеркнула Оуэнс.

Тем временем недавно стало известно, из-за чего Брижит Макрон решила дать знаменитую пощечину своему супругу и главе Франции Эммануэлю Макрону. Оказалось, что в тот день она узнала о переписке французского лидера с иранской молодой актрисой. По этой причине между парой случилась ссора, где в порыве гнева Макрон получил по лицу.

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