НАТО намерен перебросить больше сил на восточный фланг Европы из-за инцидента с дроном в Румынии Фото: REUTERS.

После падения беспилотника на жилой дом в Румынии НАТО намерено усилить свое присутствие на восточном фланге Европы. Туда хотят направить еще больше сил альянса. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил глава Военного комитета альянса, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. Да, мы организуем это», - подтвердил адмирал, отвечая на вопрос о готовности блока защищать каждый участок территории государств-членов.

Драгоне также анонсировал создание единой оборонной схемы, которая охватит пространство от Балтийского до Черного морей. Конкретные детали относительно задействованных сил и структуры схемы он не раскрыл. Адмирал лишь добавил, что альянс изучает и применяет наиболее эффективные средства противодействия угрозам.

Ранее бывший сербский премьер Александар Вулин заявил, что руководство НАТО жаждет сменить власть в Сербии. Представители альянса планируют поставить своих людей в правительство государства.