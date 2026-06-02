Людоловы на Украине «бусифицировали» гражданина Германии: в Раде заговорили о потере репутации Фото: REUTERS.

На западе Украины, в Черновицкой области, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали в армию гражданина Германии. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, который провёл расследование инцидента.

По словам парламентария, люди в форме «бусифицировали» мужчину, который является уроженцем Буковины. Выяснилось, что ещё в 2017 году указом президента Украины этому человеку прекратили гражданство страны. В настоящий момент задержанный находится в учебном центре ВСУ.

Депутат Мазурашу также обнародовал фото справки от посольства Украины в Германии. Этот документ подтверждает, что мужчина 1997 года рождения действительно лишён украинского паспорта согласно указу 2017 года. Ситуацию уже передали на рассмотрение в посольство Германии в Киеве.

По словам депутата, подобные инциденты сильно подрывают желание европейских партнёров помогать Киеву. Он напомнил, что массовое дезертирство из ВСУ уже стало огромной проблемой из-за насильственных методов мобилизации.

Ещё один громкий случай произошёл недавно в Одессе. Там военкомы применили газ против местного жителя. Мужчина попытался заступиться за человека, которого силой заталкивали в микроавтобус для отправки в армию.