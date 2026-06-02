В Стамбуле закрыли популярную достопримечательность: туристы остались разочарованы Фото: Shutterstock.

Цистерна Базилика в Стамбуле закрыта для посещений на неопределенный срок со вторника. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление вакфов.

В апреле суд передал достопримечательность от мэрии Стамбула Генеральному управлению вакфов. После этого вход для граждан Турции стал почти бесплатным (1 лира), для иностранцев стоимость осталась высокой (около 50 долларов). Теперь популярная достопримечательность закрыта. Отмечается, что к Базилике каждый день тянулись огромные толпы туристов, они все разочарованы.

Однако новостей об открытии этого архитектурного объекта нет. Более того, стало известно, что приставы передали мэрии извещение об освобождении помещения. Цистерна была отреставрирована за счет бюджета мэрии под руководством Экрема Имамоглу, который с марта 2025 года находится под арестом по уголовным делам.

Ранее KP.RU рассказал, какие достопримечательности Турции стоит посетить в первую очередь. Отмечается, что кроме закрывшейся Базилики есть много интересных мест.