Египтянин семь раз ударил ножом бывшую жену в Петербурге: на помощь пришел проходящий мимо мальчик

В Петербурге египтянин заманил в квартиру экс-супругу и семь раз ударил ножом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге бывший муж-египтянин заманил создательницу бренда YUVELIRKA в квартиру и нанес семь ударов ножом, пытаясь убить. Об этом сообщило издание "КП-Санкт-Петербург".

Газета отметила, что женщина отчетливо помнит обстоятельства нападения, когда днем 27 мая бывший муж-египтянин заманил ее в квартиру, сказав, что уехал из России, и она может вернуться в их жилье. Однако злоумышленник остался поджидать ее там, пытался задушить и в какой-то момент схватился за нож.

"Он целился в глаз, хотел мне его выколоть. Я закрывалась от ударов. Повреждена рука, особенно мизинец и безымянный палец. Дальше он ударил в печень, задел седалищный нерв. Я притворилась, что потеряла сознание и мертва, чтобы он остановился", - вспоминает тот ужасный день потерпевшая.

По ее словам, видимо, это напугало экс-супруга, он выбежал из квартиры и закрыл дверь на ключ. Она смогла доползти до входной двери и на всякий случай закрыла ее на щеколду, а после перевязала ногу проводом. Затем подползла к окну и стала звать на помощь. Злоумышленник вернулся и пытался выбить дверь, но пострадавшая смогла докричаться до мальчика, который в итоге вызвал ей скорую помощь и МЧС.

В материале подчеркнули, что женщину срочно госпитализировали, а египтянина задержали поздним вечером в этот же день. Против иностранца заведено дело, его обвиняют в покушении на убийство.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Краснодарском крае муж, когда узнал, что супруга не хочет возвращаться к нему, спланировал убийство женщины. Злоумышленник не желал делить с ней имущество и платить алименты, а чтобы подозрения не пали на него, придумал хитрый ход.