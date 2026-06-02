Мадьяр: Венгрия и Украина близки к соглашению по правам закарпатских венгров Фото: REUTERS.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт и Киев близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого возможно одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Он уточнил, что главам Еврокомиссии и Евросовета, а также Киеву известно, что Венгрия ожидает решения вопроса об основных культурных, языковых и других правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

"Это действительно необходимое условие, но я не думаю, что нам нужно слишком торопиться, потому что я ожидаю и надеюсь, что соглашение близко, ...", - сказал политик на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Как писал сайт KP.RU, выполнение киевским режимом 11 требований Будапешта по правам закарпатских венгров является обязательным условием для начала процесса приема Украины в ЕС.

Ранее Мадьяр заявил, что на техническом уровне между Венгрией и Украиной уже стартовали консультации по языковым и культурным правам венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт добивается лишь того, чтобы закарпатские венгры получили стандартные права, которые есть у всех меньшинств в Европе, подчеркнул премьер.