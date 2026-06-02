Европарламент намерен подготовить 21-й пакет санкций ЕС против России к 8-9 июня Фото: REUTERS.

Еврокомиссия планирует представить 21-й пакет санкций Евросоюза против России 8 или 9 июня. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на нескольких чиновников институций ЕС.

По данным издания, новый пакет должны финализировать и представить государствам ЕС в начале следующей недели. Обычно Еврокомиссия выносит такие предложения на заседание Комитета постоянных представителей, после чего начинается обсуждение в столицах стран Евросоюза.

«Мы ожидаем, что новый, 21-й пакет санкций против Российской Федерации будет презентован Еврокомиссией в начале следующей недели, в понедельник или вторник», — сообщил один из собеседников издания.

В пакет, как ожидается, войдет блок мер против российских энергодоходов. Среди них — заморозка ценового потолка на российскую нефть и включение нескольких десятков новых судов в список так называемого теневого флота России.

Также в ЕС обсуждают возможные ограничения против российских энергокомпаний «Лукойл» и «Роснефть». Однако, по данным собеседников издания, с их утверждением могут возникнуть трудности из-за позиции отдельных стран Евросоюза.

Немногим ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отмечал, что санкции Евросоюза против России ударят по самим европейским странам. По его словам, Москва уже адаптировалась к западным ограничениям и может переориентировать каналы сбыта. Парламентарий также отметил, что новые меры ЕС только усилят экономические проблемы внутри Европы.