Путин: будущим педагогам начальной школы стоит добавить часы русского языка Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить количество часов на изучение русского языка для будущих учителей начальных классов. Также российский лидер предложил отделить изучение русского языка от литературы.

«Это касается повышения качества подготовки педагогов начальной школы. Количество часов, которое отводится им на изучение русского языка и литературы, методик преподавания, следует безусловно увеличить», — уточнил президент на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Ранее глава государства обращал внимание, что русский язык является одной из ключевых и фундаментальных ценностей страны. Он подчеркнул, что именно русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность России.

Путин также отметил, что поддержка государственного языка в различных регионах РФ остается одним из главных приоритетов. Президент заключил, что эта работа должна вестись системно и последовательно.