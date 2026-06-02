Минобороны РФ нанесло удар по заводу Fire Point в Днепропетровской области Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью ВС России атаковали и уничтожили украинский военный завод Fire Point. Об этом рассказали в Минобороны РФ в ходе ежедневной сводки.

В Днепропетровской области производили ракеты «Фламинго» и беспилотники FP-1. Главный конструктор заявлял о ежедневном выпуске 300 дронов и планах сбивать российские баллистические ракеты к 2027 году. Ночью ВС РФ атаковали 10 военных предприятий в Киеве, включая «Завод Маяк» и КБ «Спектр». Также были поражены несколько военных объектов в Харьковской области.

Ранее KP.RU передали предупреждение МИД РФ о том, что киевский режим переполнил чашу терпения и теперь подобные массированные атаки будут осуществляться на регулярной основе. Но российские военные поражают только военные цели на Украине.