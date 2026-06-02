Путин поручил обеспечить носителям жестового языка педагогов и переводчиков Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить нужное количество педагогов и переводчиков для носителей русского жестового языка. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

По словам Путина, в России живут почти 200 тысяч носителей русского жестового языка. Президент подчеркнул, что им важно создать условия для полноценного общения, обучения и получения помощи.

«Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил глава государства.

Президент добавил, что на заседании рассчитывает услышать новые инициативы. В том числе те, которые направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно он упомянул граждан с проблемами слуха или речи, которые используют русский жестовый язык.

Немногим ранее Владимир Путин поручил обеспечить россиянам бесперебойный доступ в интернет даже в дни ограничений. Поручение адресовано правительству РФ и ФСБ. Речь идет о возможности использовать отечественные сервисы, государственные сайты и социально значимые ресурсы. Ответственные ведомства должны представить предложения по этой теме до 1 июля 2026 года.