Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Позиция Венгрии относительно украинского конфликта остается неизменной, страна не станет поставлять оружие и отправлять солдат для Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По его словам, даже смена власти никак не повлияет на отношение Будапешта к кризису. Правительство государство до сих пор не намерено поддерживать Вооруженные силы Украины.

«Венгрия и при новом правительстве не отправляет ни военных, ни оружие на Украину», - подчеркнул Мадьяр.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим своими грубыми действиями начинает разрушать отношения с Польшей. Глава Бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач потребовал от Владимира Зеленского, чтобы тот принес извинения за героизацию бандеровцев из ОУН* и УПА*. Для Варшавы стало неприемлемым торжественное перезахоронение останков нациста Андрея Мельника на Украине.

* - Организации ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.