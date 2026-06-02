FARS: Обмен сообщениями между Ираном и США по проекту соглашения приостановлен Фото: REUTERS.

Обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном по проработке проекта соглашения приостановлен уже несколько дней. Об этом сообщает иранское агентство FARS.

Агентство со ссылкой на информированный источник передало, что в последнем сообщении, отправленном иранской стороной, содержалось четкое требование о необходимости введения режима прекращения огня на территории Ливана.

Ранее Иран заявлял, что не вернется за стол переговоров с Соединенными Штатами Америки до вывода израильских войск из Ливана и прекращения ударов. Тегеран отметил, что нарушение на одном фронте ведет к срыву договоренностей на всех остальных.

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что Вашингтону неизвестно о приостановке мирных переговоров с Тегераном, поскольку Иран не направлял официальных уведомлений.