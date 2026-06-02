На Украине начались изменения в отношении ЕС: люди не верят в идею киевского режима Фото: REUTERS.

Согласно наблюдениям издания The Economist, среди украинцев стремительно снижается уровень поддержки вступления страны в Евросоюз. Особенно быстро эта тенденция проявляется у молодого поколения.

Европейские политики признают, что дата вступления в 2027 году, о которой ходили слухи, абсолютно нереалистична для страны с таким уровнем коррупции и низкими доходами. Чиновники полагают, что Киеву повезет, если процесс займет десять лет.

Эксперт Яна Кобзова отметила глубокие изменения в идентичности Украины: если раньше в Евросоюзе видели спасителя, то теперь акцент смещается в сторону самодостаточности.

В то же время украинский дипломат Лана Зеркал назвала евроинтеграцию «светом в конце туннеля». Однако реформы в стране продвигаются медленно, а канцлер Германии Фридрих Мерц предложил лишь «ассоциированное членство», которое Владимир Зеленский сразу отверг как несправедливое.

При этом Европейский союз не воспринял всерьез требование главы киевского режима Владимира Зеленского о гарантиях на вступление Украины. Киеву напоминают о необходимости соответствия целому ряду критериев.