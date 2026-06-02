Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика2 июня 2026 13:36

Россиянам могут продлить режим самозанятости до 2035 года: депутат рассказал подробности

В Госдуме предложили сохранить режим самозанятости до 2035 года
Анастасия ПИГИНА
Сейчас максимальный доход для самозанятых составляет 2,4 млн рублей в год.

Сейчас максимальный доход для самозанятых составляет 2,4 млн рублей в год.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года и повысить лимит дохода. С инициативой выступил первый замглавы фракции СР в Госдуме Дмитрий Гусев, который направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишет RTVI.

«Реализация указанных мер позволит повысить устойчивость и предсказуемость правового регулирования для самозанятых граждан, сохранить привлекательность легального осуществления профессиональной деятельности, поддержать доходы населения и укрепить доверие к специальным налоговым режимам», – говорится в обращении.

Сейчас максимальный доход для самозанятых составляет 2,4 млн рублей в год, однако, по мнению депутата, этот порог уже не соответствует текущим экономическим условиям. Он предлагает поднять его до 3 млн рублей с 2027 года и ежегодно индексировать с учетом инфляции и роста цен.

Также в обращении говорится о необходимости продлить эксперимент по налогу на профессиональный доход до 2035 года. Сейчас налоговые ставки остаются на уровне 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями и ИП.

Прежде сайт KP.RU писал, как оформить самозанятость в России в 2026 году буквально за несколько минут и без визита в налоговую. Режим действует до 31 декабря 2028 года.