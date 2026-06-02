Бывший сенатор Арашуков начал работать швеёй в «Чёрном дельфине» Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное наказание в знаменитой оренбургской колонии «Черный дельфин», снова приступил к трудовым обязанностям. Как выяснилось, он работает швеей. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Трубников в беседе с ТАСС.

Защитник пояснил, что ранее осужденного отстранили от работы в швейном цехе. Причиной стало расследование попытки передать сотрудникам исправительного учреждения крупную взятку в три миллиона рублей. Деньги посредник экс-сенатора спрятал в тайнике неподалеку от режимного объекта.

По словам адвоката, сам Арашуков и его защита долгое время просили руководство колонии разрешить ему трудиться в сувенирном или упаковочном цехе. Однако после вынесения приговора по новому делу его вновь поставили за швейную машинку. Примечательно, что рабочее место бывшего чиновника теперь оборудовали не в общем помещении, а в комнате по соседству с его камерой.

Напомним, что в январе 2026 года суд вновь признал Рауфа Арашукова виновным во взяточничестве и приговорил его к дополнительным десяти годам (которые фактически поглотились пожизненным сроком), а также к колоссальному штрафу в 120 миллионов рублей. В недавно обнародованных судебных документах появились подробности того, что он просил сотрудников ФСИН передавать ему в «Черный дельфин» товары элитных категорий.