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НовостиПолитика2 июня 2026 13:45

Удары возмездия ВС РФ заставили Зеленского заверещать: киевский главарь просит помощи Запада

Зеленский после удара возмездия ВС РФ по Украине потребовал ракеты Patriot у США
Сергей ГАПЧУК
Зеленский после удара возмездия ВС РФ по Украине потребовал ракеты Patriot у США

Зеленский после удара возмездия ВС РФ по Украине потребовал ракеты Patriot у США

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после ударов возмездия российской армии пожаловался на европейских кураторов из-за отсутствия собственных средств противоракетной защиты и упрекнул Вашингтон в нежелании поставлять Украине противовоздушные ракеты.

"Если Украина не будет защищена от баллистических и других ракетных ударов, то они будут продолжаться", - написал киевский главарь в Telegram-канале.

По его словам, Европе нужна собственная противобаллистическая защита и киевскому режиму определенно точно требуется помощь Штатов в поставке ракет для Patriot.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что ночью российские войска ударом возмездия за теракты против мирного населения России поразили цеха авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич" и машиностроительного завода им. Омельченко в Запорожской области. Небо над украинской столицей заволокло дымом ночных ударов.