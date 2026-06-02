Пушилин: в ДНР создадут подразделение для борьбы с БПЛА Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в регионе будет создано специализированное подразделение для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Пушилина, добровольческое подразделение для борьбы с БПЛА противника «БАРС-ДНР» займется защитой критически важных и социальных объектов, а также безопасностью жителей. Создание «БАРС-ДНР» не только усилит оборонный контур, но и даст дополнительный резерв подготовленных кадров для противодействия дроновым атакам.

Ранее глава ДНР сообщил об успешном продвижении российских войск к центру Константиновки сразу с трех направлений в ходе городских боев, отметив, что ситуация складывается полностью в пользу армии России. По его словам, подразделения продолжают движение в сторону центра города.