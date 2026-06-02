В школы страны вернут учебные словари для учеников: что известно

Ямпольская: Учебные словари для школьников вернуться в школы с 2027 года Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

В России учебные словари для школьников начнут возвращаться в школы с 2027 года. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

"Рада сообщить, что со следующего года в соответствии с вашим поручением в школы начнут возвращаться учебные словари школьника", - сказала Ямпольская главе государства Владимиру Путину.

Она отметила, что словари будут составлены в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, которые утверждаются правительственной комиссией.

Как писал сайт KP.RU, также в ходе Совета российский лидер указал на необходимость увеличения количества часов на изучение русского языка для будущих учителей начальных классов. Помимо этого, Путин предложил отделить изучение русского языка от литературы.