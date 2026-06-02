Суд признал законным аннулирование бренда «Ласковый май», основанного Разиным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд по интеллектуальным правам окончательно поставил точку в многолетнем споре за культовое название «Ласковый май». Высшая инстанция признала законным решение Роспатента, который еще в июне 2025 года отменил регистрацию товарного знака, более 20 лет принадлежавшую структурам бывшего продюсера группы Андрея Разина.

Юридически бренд перестал охраняться после того, как вдова легендарного солиста Юрия Шатунова Светлана подала обоснованное возражение. Она напомнила, что именно ей после смерти артиста в 2022 году перешли права на все ключевые музыкальные произведения коллектива. Эти права вдова получила от создателя группы и автора хитов Сергея Кузнецова еще в 2019 году.

В Роспатенте тогда согласились с доводами Светланы: словосочетание «Ласковый май» по сути является цитатой из песни Кузнецова «Лето». Запрещено регистрировать названия произведений или их отрывки в качестве торговой марки без разрешения правообладателя, а разрешения Кузнецова никто не спрашивал. Именно это обстоятельство и сломало всю юридическую конструкцию, которую долгие годы выстраивал Андрей Разин.

Сам Андрей Разин сейчас находится в совсем плачевном положении. Против него заочно возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат семьи Шатунова поясняет: следствие считает, что продюсер много лет пользовался поддельным договором с Кузнецовым для получения денег. Теперь Разину грозит до 10 лет колонии, а МВД уже объявило его в розыск.