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НовостиПолитика2 июня 2026 14:07

Кремль: Официальная делегация США впервые за несколько лет поучаствует в ПМЭФ

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня
Сергей ГАПЧУК
Кремль: Официальная делегация США впервые за несколько лет поучаствует в ПМЭФ

Кремль: Официальная делегация США впервые за несколько лет поучаствует в ПМЭФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком", - отметил представитель Кремля.

По его словам, на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017-2018 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует заранее, кто станет главным гостем на ПМЭФ.

Напомним, что в прошлом году на форуме главным зарубежным гостем было королевство Бахрейн. На мероприятие приехала делегация во главе с принцем Насером бен Хамадом Аль Халифом.