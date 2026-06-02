Ушаков: Путин встретится с президентом Узбекистана Мирзиёевым 4 июня Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин 4 июня проведет в Санкт-Петербурге двустороннюю встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры пройдут в очном формате в Петербурге. Кроме того, Путин и Мирзиеев в этот же день по видеосвязи дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.

Других подробностей предстоящей встречи Ушаков не привел. В частности, не уточнил, какой будет основная тема для переговоров лидеров стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин скоро встретится с главами ведущих информационных агентств. Все произойдет на ПМЭФ-2026. Тогда же глава государства пообщается с многодетными семьями.