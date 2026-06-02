МИД РФ сообщил, что США должны сделать для нормальных отношений: Два решения сдвинут процесс

МИД РФ рассказал о двух решениях, которые должны сделать США для нормализации Фото: REUTERS.

США должны осознать, что возврат российской дипломатической собственности и возобновление прямого авиасообщения с Россией разблокирует движение на многих треках. Об этом заявил МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться начала разговора с Вашингтоном о возвращении российской дипсобственности.

Напомним, между Россией и США накопилось достаточно проблем, включая финансирование посольств и возвращение дипсобственности. Как отметил дипломат Сергей Орджоникидзе, есть и более сложные вопросы. Речь идет о российской собственности, которую американцы заблокировали, - это генконсульства России в Сан-Франциско и в Нью-Йорке.