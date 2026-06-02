Путин поддержал возобновление работы Русского Пушкинского общества Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поддержал возрождение Русского Пушкинского общества.

Ранее глава государства поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка в Национальном центре «Россия» и его филиалах. Президент подчеркнул, что русский язык является богатейшим духовным пространством, объединяющим нашу многонациональную страну, и выражающим ее культуру, традиции и наследие. Российский лидер подчеркнул важность защиты и развития родного языка, поддержки чтения и создания единой линейки учебников по русскому языку и литературе.