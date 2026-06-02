Есть ли риски заражения Эболой в России: врач дал ответ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам, которые путешествуют по миру, по-прежнему стоит опасаться вируса Эбола. Как сообщил «Газете.Ru» хирург Александр Умнов, риск заноса этой инфекции в страну и её распространения пока сохраняется.

Специалист объяснил, что вирус Эбола считается одной из самых опасных мировых угроз. Он уточнил, что летальность без своевременного лечения достигает от 50 до 90%.

По словам врача, болезнь проявляется сильной температурой, рвотой и внутренними кровотечениями. При этом он добавил, что в России с 2014 года таких случаев не было, что говорит о хорошем контроле.

Однако Александр Умнов предупредил: угроза остаётся для граждан, выезжающих в эндемичные районы Африки. В условиях туризма и миграции риск заноса вируса в нашу страну не теряет своей актуальности.

При этом разработка вакцины от Эболы может затянуться. Ученый Василий Марченко предупредил, что этот процесс может продлиться до девяти месяцев. Слова специалиста приводит «Царьград».