Стало известно о самочувствии блогера Лерчек после шестой химиотерапии Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя блогера) успешно прошла шестой курс химиотерапии при раке желудка четвертой стадии. Об этом рассказала она сама в своих социальных сетях.

«На этот раз химия (шестая — прим. ред.) прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, не такая энергичная, аппетит не очень. Но пару дней, надеюсь, и все будет в порядке», — рассказала блогер, обращаясь к своим поклонникам.

Напомним, в феврале Чекалина родила четвертого ребенка, но на следующий день после выписки была госпитализирована с раком желудка четвертой стадии. Все это время инфлюенсера поддерживает семья и ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Ранее KP.RU сообщил, что возлюбленный Лерчек тяжело переживает болезнь второй половинки. Иногда в его социальных сетях появляются трогательные послания, от которых невозможно сдержать слез.