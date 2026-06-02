Путин высказался по поводу рекламы на латинице в России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил, что в стране еще много рекламы на латинице.

"Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся, даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну, вот, эта реклама на латинице сплошь и рядом", - сказал глава государства.

По его словам, в Москве этого поменьше, хотя и в столице достаточно, причем иногда необоснованно. Имеются какие-то вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но это и не надо, заметил президент.

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года Госдума приняла законопроект о защите русского языка. Закон говорит о том, что вся информация, предназначенная для широкой публики, должна быть изложена на русском языке.