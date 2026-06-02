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НовостиПроисшествия2 июня 2026 14:42

Генпрокуратура просит конфисковать 1,2 млрд рублей в новом иске к Басову

В ГП считают, что Басов мог обогатиться за средства корпорации
Людмила МИТРОХИНА
Генпрокуратура просит конфисковать 1,3 млрд рублей в новом иске к Басову

Генпрокуратура просит конфисковать 1,3 млрд рублей в новом иске к Басову

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генпрокуратура России подала иск к бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову, требуя изъять более 1,2 миллиарда рублей в доход государства. Об этом передает РИА Новости.

Заявление в суд направлено накануне. Ведомство считает, что средства Басова после увольнения из «Русагро» смешаны с доходами, полученными в корпорации. Ответчики по иску — Басов и супруга основателя Вадима Мошковича, Наталья Быковская. Прокуратура намерена конфисковать у нее 100 тысяч долларов и три миллиона рублей.

5 мая Хамовнический суд Москвы конфисковал акции агрохолдинга «Группа Русагро» у Мошковича, его жены и Басова в доход государства. Россия получит контрольный пакет акций компании и активы на сумму 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов, 1,6 млн евро и 200 млн юаней. Также были конфискованы автомобили и водный транспорт. Это все ранее принадлежало Мошковичу и Басову.