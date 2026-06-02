В Армении придумали, куда отправить запрещенные для ввоза в РФ товары

Пашинян: Армения уже отправила в страны ЕС первую партию роз и овощей Фото: REUTERS.

Армения начала поставки роз и овощей в страны Евросоюза. Об этом в ходе предвыборной агитационной кампании заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Глава правительства уточнил, что первая партия продукции уже отправлена. Однако конкретные страны назначения раскрывать пока не стал.

«Первая партия роз и овощей уже выехала, когда доедет, тогда и скажу, в какую страну. Ни одна продукция не останется», - подчеркнул он.

Пашинян также добавил, что Армения не ограничивается европейским направлением. Сейчас параллельно наращивается экспорт и в другие страны.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз ряда товаров из Армении в России. Меры коснулись цветов, а также свежих фруктов и овощей. Как пояснили в ведомстве, это было сделано в целях защиты фитосанитарного благополучия страны. По данным Россельхознадзора, армянские поставщики до этого систематически нарушали свои обязательства.