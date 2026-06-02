Путин принял доклад от глав Крыма и Севастополя: что известно о ситуации с топливом

Аксенов и Развожаев доложили Путину о ситуации с топливом в Крыму и Севастополе Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с топливом. Об этом рассказал руководитель полуострова в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Аксенова, глава государства дал профильным министерствам поручения для решения этой проблемы. Также он рассказал, что поступающее в Крым топливо распределяется между регионом и Севастополем в объеме, пропорциональном численности населения субъектов.

Кроме того, Аксенов отметил, что 3 июня на сайте Минтопэнерго Крыма будет опубликована интерактивная карта с информацией о наличии топлива на АЗС по муниципалитетам.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава республики и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили решение проблем с топливом в Крыму.

Напомним, уже несколько дней весь Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая власти республики ввели режим нормирования. Так, АИ-92 можно купить не более 20 литров на один автомобиль. Кроме того, запрещена заправка в канистры.