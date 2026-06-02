Одна ошибка может «красть» четверть бюджета: как можно сэкономить на продуктах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оказывается, привычка хватать с полки «что-то вкусненькое» или брать товар по акции «на всякий случай» серьезно бьет по кошельку. Финансовый эксперт Татьяна Волкова подсчитала, что незапланированные траты во время походов в магазин могут достигать четверти всего бюджета, заложенного на продукты. Этим она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, одна из главных проблем большинства семей — отсутствие четкого финансового плана на еду. Пока человек не знает конкретную цифру, которую он готов потратить, контролировать расходы невозможно. Волкова уточнила, что если доля трат на продукты превышает 30–35% от общего дохода семьи, то причина кроется не в высокой инфляции, а в отсутствии системы.

Финансовый консультант посоветовала для начала проанализировать чеки за две-три недели, чтобы вычислить среднюю сумму затрат. Затем она рекомендовала зафиксировать жесткий лимит и придерживаться недельного формата планирования. Татьяна Волкова отметила, что люди часто попадают в ловушку, когда идут в магазин за одним товаром, а возвращаются с полной тележкой.

Эксперт добавила, что избавиться от хаотичных заходов в магазин помогает составление меню на неделю. Когда под рукой есть готовый список необходимых ингредиентов, желание купить что-то лишнее пропадает само собой. По словам Волковой, это простое решение требует лишь дисциплины, но позволяет сохранить до 25% бюджета.

Тем временем ситуация с ценами на социально значимые товары в стране начала радовать. Стоимость минимального набора продуктов упала на 11,4% по сравнению с прошлым годом, пишет Life.ru.