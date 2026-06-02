Владимир Путин попробовал хлеб по рецепту времен Великой Отечественной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что 9 мая его угостил белорусский лидер Александр Лукашенко хлебом, приготовленным по рецептам времен Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал сам во время выступления и дискуссии на Совете по русскому языку.

Глава государства рассказал, что необычное угощение привез президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда был в Москве 9 мая. Путин отметил, что ему было любопытно попробовать хлеб, выпеченный по рецептуре того времени.

«Вот знаете, любопытно попробовать блокадный хлеб, попробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени и так далее. Вот такой хлеб литературный, творческий, культурный, он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение», — резюмировал глава государства.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин часто получает подарки от других политиков, которые приезжают в Россию. Но также президент России рассказал о подарке, который получил от китайского инженера, с которым он встретился во время поездки в КНР.