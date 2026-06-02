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НовостиОбщество2 июня 2026 14:57

Владимир Путин попробовал хлеб по рецепту времен Великой Отечественной

Путин рассказал, что ему было любопытно попробовать продукт, испеченный по особой рецептуре
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Путин попробовал хлеб по рецепту времен Великой Отечественной

Владимир Путин попробовал хлеб по рецепту времен Великой Отечественной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что 9 мая его угостил белорусский лидер Александр Лукашенко хлебом, приготовленным по рецептам времен Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал сам во время выступления и дискуссии на Совете по русскому языку.

Глава государства рассказал, что необычное угощение привез президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда был в Москве 9 мая. Путин отметил, что ему было любопытно попробовать хлеб, выпеченный по рецептуре того времени.

«Вот знаете, любопытно попробовать блокадный хлеб, попробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени и так далее. Вот такой хлеб литературный, творческий, культурный, он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение», — резюмировал глава государства.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин часто получает подарки от других политиков, которые приезжают в Россию. Но также президент России рассказал о подарке, который получил от китайского инженера, с которым он встретился во время поездки в КНР.