Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 июня 2026 15:03

МИД РФ: Россия ждет нового главу Генассамблеи ООН с визитом в страну

В МИД РФ настроены на продуктивный диалог с ООН
Людмила МИТРОХИНА
МИД РФ: Россия ждет нового главу Генассамблеи ООН с визитом в страну

МИД РФ: Россия ждет нового главу Генассамблеи ООН с визитом в страну

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МИД РФ рассказали, что ждут с визитом нового главу Генассамблеи ООН, главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана. В ведомстве настроены на продолжение конструктивного диалога, подчеркивается в сообщении от ведомства.

«Ждем Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов», — говорится в сообщении от ведомства.

Также в российском МИД отметили, что поддерживают стремление нового главы ООН к выстраиванию работы альянса с равным участием всех стран.

Напомним, недавно МИД РФ был возмущен отсутствием реакции ООН на преступные действия киевского режима в Старобельске. Правда, позже организация все же осудила киевские власти за нанесение удара по общежитию в ЛНР, но очень сухо и без особой конкретики.