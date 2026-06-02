МИД РФ: Россия ждет нового главу Генассамблеи ООН с визитом в страну Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МИД РФ рассказали, что ждут с визитом нового главу Генассамблеи ООН, главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана. В ведомстве настроены на продолжение конструктивного диалога, подчеркивается в сообщении от ведомства.

«Ждем Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов», — говорится в сообщении от ведомства.

Также в российском МИД отметили, что поддерживают стремление нового главы ООН к выстраиванию работы альянса с равным участием всех стран.

Напомним, недавно МИД РФ был возмущен отсутствием реакции ООН на преступные действия киевского режима в Старобельске. Правда, позже организация все же осудила киевские власти за нанесение удара по общежитию в ЛНР, но очень сухо и без особой конкретики.