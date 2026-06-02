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НовостиВ мире2 июня 2026 15:13

В США выставили ультиматум странам Западного полушария

Рубио: западное полушарие должно сотрудничать с США в интересах Вашингтона
Людмила МИТРОХИНА
В США выставили ультиматум странам Западного полушария

В США выставили ультиматум странам Западного полушария

Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Западного полушария должны сотрудничать с США по вопросам, затрагивающим интересы Вашингтона. С таким ультиматумом он выступил перед комитетом по международным отношениям сената США о приоритетах Вашингтона в Западном полушарии.

«Сотрудничество с Соединенными Штатами по вопросам, затрагивающим наши интересы, — не выбор. Мы использовали наши торговые связи, наше финансовое влияние и наш дипломатический авторитет, чтобы привести страны Центральной и Южной Америки в соответствие с нашими приоритетами», — резюмировал американский политик.

При этом это уже не первый раз, когда США затрагивают интересы Западного полушария. До этого Госдеп выступил с предупреждением к странам этого региона. Там заявили, что не допустят никаких угроз безопасности в отношении США. Более того, Белый дом опубликовал в социальных сетях картинку, на которой написано, что Западное полушарие принадлежит Америке.