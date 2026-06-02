Путин сравнил культурный десант Безрукова в Абхазии и Киргизии с бойцами ВДВ Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин сравнил "культурный десант" народного артиста России Сергея Безрукова с бойцами воздушно-десантных войск (ВДВ), выполняющими задачи в зоне спецоперации.

2 июня глава государства собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе выступления Безруков анонсировал "десант" российских деятелей культуры в Абхазии и Киргизии.

"Вы сказали, что у вас намечается "культурный десант". Девиз десанта – "никто, кроме нас". И этим многое объясняется", - сказал российский лидер.

Президент выразил уверенность, что в этом случае все будет на высшем уровне – так, как работают российские десантники на поле боя.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин указал, что деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, никак не обмолвились против нападения США и Израиля на Иран. Совершенно очевидно, что это вещи явно связанные с политической конъюнктурой, констатировал российский лидер.