В США рассказали об ответном подарке Трампа Путину: вернули красивый жест президента РФ Фото: REUTERS.

Копия Ситкинской иконы Божией Матери передана Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне под Петербургом по инициативе президента США Дональда Трампа. Таким образом представитель Белого дома вернул красивый жест российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал президент Национального фонда памятников США Родни Мимс Кук-младший.

«Меня глубоко поразил визит президента Путина на Аляску. Он подарил икону Святого Германа православной церкви на Аляске. Президент Трамп предложил мне, чтобы я "вернул" этот жест здесь», — рассказал Кук журналистам.

Более того, Кук отметил, что ему нравится находиться в России. Он хотел бы еще приехать в эту страну. Он рассказал о своих планах посетить Санкт-Петербург во время проведения ПМЭФ-2026.

Ситкинская икона Божией Матери — православная чудотворная икона в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в Ситке (Аляска, США). Она считается чудотворной.

Ранее KP.RU рассказал о подарке Путина США. Это произошло во время переговоров лидеров на Аляске в 2025 году.