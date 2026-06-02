IT-эксперт предупредил, какие данные могут украсть виртуальные примерочные

Эксперт объяснил, чем опасны виртуальные примерочные. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom.

Виртуальные примерочные в магазинах одежды становятся все популярнее. Они позволяют «примерить» вещи онлайн без похода в примерочную. Но вместе с удобством появляются и риски - такие сервисы могут собирать данные о пользователях, предупредил IT-эксперт Алексей Миронов. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Покупатель часто видит в виртуальной примерочной просто удобный сервис: загрузил фото или включил камеру – и на экране уже видно, как сидят джинсы или футболка. Но за этой технологией может стоять обработка биометрии. Биометрию часто сравнивают с ключом, который нельзя перевыпустить», – отметил Миронов.

Эксперт объяснил, что речь идет не только о фотографии, но и о цифровой модели лица и параметрах тела. Такие данные при утечке нельзя «заменить», как пароль, и это делает их особенно уязвимыми. Дополнительный риск возникает, если информация обрабатывается не на устройстве пользователя, а передается на сервер компании.

По словам Миронова, пользователям стоит внимательно смотреть, какие разрешения запрашивает приложение. Настораживать должны доступ к контактам, SMS, геолокации и файлам без необходимости.

Ранее стало известно, что за год в сеть попало более 1,5 млрд персональных данных россиян. Информация одного человека могла быть слита сразу несколько раз.