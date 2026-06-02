TV3: США начали вывод более тысячи военных и техники из Литвы Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты Америки приступили к выводу более тысячи своих военнослужащих и военной техники с территории Литвы. Об этом сообщает портал TV3 со ссылкой на заявление главного советника президента республики по национальной безопасности Дейвидаса Матулениса.

Матуленис подчеркнул, что Вашингтон решил провести ротацию войск. По словам советника президента, от американской стороны поступили четкие заверения, что их военные останутся в Литве. Однако их конкретное количество он назвать не смог.

TV3 отметил, что раньше ротация американских военных происходила в непрерывном режиме, тогда как сейчас в перестановке сил возникла пауза. По какой причине это произошло, не уточняется.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет приказал вывести из Германии 5 тысяч американских военных, процесс передислокации займет от полугода до года. Тогда же источники допускали, что выведенные войска могут быть переброшены в Гренландию, Румынию, Польшу или ближневосточные государства.