В Эстонии обратили внимание на опасную правду о действиях Киева

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина не может гарантировать союзникам прекращение залетов своих БПЛА на их территорию. Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Украина не может гарантировать союзникам прекращение залетов своих БПЛА на их территорию. Об этом рассказал премьер Эстонии Кристен Михал.

«Думаю, это почти невозможно», — ответил Михал в на вопрос журналиста о том, сможет ли Украина гарантировать, что их дроны больше не нарушат воздушное пространство других стран. Слова эстонского премьера цитирует телерадиокомпания ERR. Отмечается, что политик Эстонии обратил внимание на довольно опасный факт в действиях Киева, о котором большинство стран предпочитают молчать.

В воздушном пространстве Эстонии неоднократно фиксировались украинские дроны. В марте полиция сбила дрон, врезавшийся в трубу электростанции в Аувере. В апреле СМИ сообщили об обломках украинского БПЛА на севере страны. В мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о сбитом украинском дроне румынским истребителем. При этом Эстония подчеркивала, что не давала разрешение Украине использовать свое воздушное пространство в своих целях.