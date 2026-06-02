Российским школьникам рассказали, какие книги нужно обязательно прочитать летом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минпросвещения РФ включило в летние списки обязательной и внеклассной литературы произведения о героях СВО. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания профильного совета.

Министр сообщил, что в обновленный список патриотической литературы вошли современные произведения о подвиге защитников Родины, включая работы Олега Роя, Михаила Федорова и Олега Измайлова о событиях в Донбассе и СВО.

Также он напомнил о существовании обязательного списка литературы по классам, включающего классические произведения о Великой Отечественной войне от Константина Симонова, Льва Толстого, Александра Фадеева и Владимира Богомолова.

Ранее KP.RU сообщил, что для детей летние каникулы — это отличное время для того, чтобы набраться сил и перезагрузиться, а также подготовиться к будущему учебному году. При этом большинство россиян отметили, что их дети эти летние каникулы проведут дома.